Čo nás môže IKEA naučiť (nielen) po švédsky

Asi to poznáš. Návšteva Bratislavy bez zastavenia v IKEA nie je ono. :) Okrem nákupov sa však v tomto švédskom obchodnom dome môžeme zabaviť aj učením jazyka. Ako inak - švédskeho. Ale pozor, nie len - čítaj ďalej!

Názvy produktov niečo znamenajú

Mám na mysli najmä značenie produktov, ktoré do veľkej miery vychádza práve zo švédčiny. Napríklad v oddelení kúpeľní nájdeme produkty pomenované po škandinávskych riekach, jazerách a zálivoch, detské produkty sú zvieratá, najmä cicavce a vtáky, kuchynské doplnky podľa rýb, húb a prídavných menách - alebo také police na knihy sú pomenované po jednotlivých povolaniach. Stoličky a stoly majú mená švédskych mužov, záclony so závesmi zase ženských mien a záhradný nábytok má mená švédskych ostrovov.

Namiesto čísla každý produkt pomenovali

Systém pomenovania produktov vymyslel zakladateľ Ingvard Kampard, ktorý sám trpel dyslexiou a tak mu napadlo nahradiť čísla produktov menami a urobiť v tom poriadok. Naozaj to prinieslo výsledok, v zásobovaní sa po tejto zmene robilo menej chýb.

IKEA metóda

A tak aj z návštevy obchodného domu sa môžeš naučiť niečo v oblasti cudzích jazykov. Nemusíš ani navštíviť obchodný domov fyzicky, lebo všetko je na webe. Samozrejme - aj takéto vzdelávanie môže prebiehať dištančne - aj počas pandémie. :)

Nemusíš vôbec zostať len pri učení švédskeho jazyka. Stačí navštíviť web IKEA danej krajiny, ktorej jazyk sa učíš a pomocou obrázkov produktov sa o pár návštev ikeáckeho webu budeš orientovať v slovnej zásobe od vybavenia kuchyne, kancelárie, záhrady až po kutilský kútik v pivnici. Ako uvariť, ako poskladať nábytok, aké nástroje použiť?

Ako sa učiť po švédsky - príklad

kastrull (hrniec) prikryjete vrchnákom (lock). Občas pritom potrebujete a pastaslev (sitko na špagety). Obed podávame na tallrik (tanier) a pritom v rukách držíme kniv (nôž) and gaffel (vidličku) na jedenie. A na polievku tu máme a sked (lyžicu). Slovíčka sa nám ľahko zafixujú, lebo rôznych druhov bestick (príborov) nájdeme na webe viac než dosť.

Dá sa však trochu priučiť aj akémukoľvek inému jazyku. Čítaj ďalej.

Ako sa učiť iné jazyky

Takže ako sa zabaviť, oddýchnuť si od vášho systému učenia a zároveň byť efektívny v jazyku, ktorý sa učíte?

Choď na web obchodného domu IKEA v jazykovej mutácii jazyka, ktorý sa učíš - napríklad pre švédčinu to bude Ikea.se, určite si (virtuálny) budget na rekonštrukciu celého domu - a začni nakupovať. Vkladaj do košíka veci, ktoré sa ti páčia, nauč sa orientovať v menu, jednotlivých kategóriách, preklikni sa z obývačky do detskej izby a potom do jedálne, a na konci nezabudni na doplnky!

Niekoľko z použitých slov si skús zapísať alebo si váš nákup ulož, aby si sa pri ďalšej pôvodne prokrastinátorskej chvíľke mohol k tvojej novozískanej slovnej zásobe vrátiť. Ak ťa baví nakupovanie v IKEA, tak ťa určite bude baviť aj učenie sa jazyka - tiež v IKEA :)

P.S.: Ak chceš zadarmo veľa dobrých tipov ako sa zlepšiť v cudzích jazykoch aj doma a bez jazykovky, tak sa pozri do skupiny Cudzie jazyky nás bavia.