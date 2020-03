Päť dní v Jordánsku

Poznávací výlet do Jordánska mal jasný motív - vidieť jeden z novodobých siedmich divov sveta - mesto Petra. Bolo sa však na čo pozerať po celý čas a Jordánsko si užili deti aj dospelí.

Ale pekne po poriadku - naša cesta začala štvorhodinovým letom nízkonákladovkou do Ammánu. Po požičaní auta sme si to namierili do mesta Madaba a odtiaľ na biblickú horu Nebo. Pravda, predtým bolo nutné privyknúť si na štýl šoférovania, pri ktorom nemôže chýbať používanie klaksóna a viac ako asertívny prístup na križovatkách.

Začali sme obedom v miestnej reštaurácii v blízkosti najväčšej pamiatky v Madabe - byzantskej mozaiky zo 6. storočia. Tá pozostáva z 2 miliónov kúskov uložených na podlahe kostola a zobrazuje okrem iného aj mapu Svätej Zeme, ktorá významne prispela k historickému poznaniu. Druhým bodom programu bola hora Nebo, ktorá na nás zapôsobila - históriou, atmosférou, ďalšou nádhernou mozaikou a dychberúcim výhľadom aj na Mŕtve more, kde sme mali doraziť o niekoľko dní.

Z tohto krásneho miesta nás čakala asi trojhodinová cesta do nášho prvého ubytovania - mesto Wadi Musa, ktoré je aj vstupnou bránou do Petry. Zastavili sme preto na kávu pred jednou z viacerých reštaurácií po ceste. Ako sme však zistili, reštaurácia bola ešte tesne pred otvorením, ale veľmi milí domáci nás zobrali dnu, poukazovali nám aktuálnu fázu príprav na otvorenie, a jeden z nich si spomenul, že kávovar už predsa majú a tak nám kávu skúsi urobiť - grátis. Skúsil a dobre urobil. Ako stavebný dozor sme pochválili dobrú robotu a pobrali sa na dlhú cestu.

Do Wadi Musa sme dorazili už za tmy a hmly - tá sa však podobne ako naše prvé nevábne dojmy rozplynuli a privítali nás úsmevy domácich a útulné centrum plné rôznych možností občerstvenia. To sme využili, ale len na krátko, lebo ráno nás predsa čakal veľký deň.

Petra je veľkou turistickou atrakciou so všetkým, čo k tomu patrí. Vyššie vstupné (ktoré je však zahrnuté vo vízovom poplatku), množstvo predajcov a hlavne masy turistov. Preto je lepšie prísť pred hlavný vchod čo najskôr, ideálne presne o šiestej, keď sa brány otvárajú. Po vstupe vás čaká dlhá, ale príjemná prechádzka (môžete aj využiť vozy ťahané koňmi, ale neodporúčam) až k dobre známemu a najfotogenickejšiemu miestu celej Petry - pokladnici. Vedeli sme presne, čo nás tam čaká, ale aj tak to bol zážitok, keď sa nám medzi skalami ukázala.

Čo viacerých turistov prekavpí, je fakt, že pokladnicou Petra ešte len začína. O tom, že sa bolo na čo pozerať, svedčí aj fakt, že deti (inak zvyknuté na popoludňajší spánok) si na posteľ ani nespomenuli a spolu s nami nachodili pekné kilometre. Petra je naozaj topka, aj keď ste fotky z nej videli už tisíckrát. V pokojnom tempe sme tam strávili celý deň, aby sme sa po obedovečeri opäť autami presunuli - tentoraz do púšte.

Wadi Rum je asi hodinu a pol vzdialená brána do púšte, kde "operujú" miestni beduíni. Čakali na nás na dohovorenom mieste, odparkovali sme naše autá, presadli do džípov a už v tme sme sa nechali unášať púšťou do miesta nášho druhého ubytovania. Skromné stany pri jednej z mnohých skál sa stali našim útočiskom - a keďže bol november - veľmi chladným útočiskom. Použili sme všetky deky aj oblečenie čo sme mali, ale aj tak sme vstali vymrznutí až na kosť. Mali ste vidieť tie pohľady našich parťákov z druhého stanu, keď som im povedal, že ešte dobre, že sme mali elektrický ohrievač na izbe, lebo inak by nám bola fakt zima. :) Samozrejme sme nemali, svetlo síce na izbe bolo, aj nabiť telefóny sa dalo, ale ohrievač bol len sen tejto dlhej noci.

Ráno nás čakala poznávačka zaujímavých miest po púšti na džípe - zastavili sme na miestach ako skalný most, skalná terasa, našli sme aj Lawrencov prameň, snáď jediné zelené miesto medzi skalami aj fotogenický svah, kde sa malo dať aj "snowboardovať", ale miestne TMR v noci nepripravilo ideálne pieskové podmienky. :) Nie náhodou na týchto miestach natáčalo viacero filmov s tematikou planéty Mars - také červené skaly a piesok ako tu asi nikde na svete nenájdete.

Obed sa podával priamo u domácich, na podlahe, ako je u nich zvykom, a po nie dlhej jazde sme už piesok zamenili za more. Tiež Červené, no našťastie iba názvom. :)

Mesto Akaba je turistickou destináciou a je zaujímavé tým, že susedí s izraelským letoviskom Eilat a keď stojíte na tamojšej pláži, pozeráte sa okrem Izraela aj na pobrežie Egypta. A aby toho nebolo málo, Saudská Arábia je tiež vzdialená len niekoľko kilometrov. Nájdete tu luxusné rezorty vzdialené na dohľad od tých izraelských alebo autentickejšie centrum mesta s malými hotelmi rôznej úrovne. Zaujímavosťou pre potápačov sú vraky lode, tanku aj lietadla prakticky na pláži - minimálne tank uvidíte aj bez potápačského výstroja, len treba trošku trpezlivosti alebo si počkať na niekoho, kto ide na istotu. :)

Paradoxom sú dve medzinárodné letiská vzdialené len pár kilometrov od seba, jedno izraelské a druhé jordánske. Obe ich pekne vidno, keď sa z Akaby vydáte na sever - smerom k brehom Mŕtveho mora.

Presne tam sme sa vydali aj my - po troch hodinách jazdy dobrou a prázdnou cestou sme prvýkrát uvideli Mŕtve more. Na rozdiel od izraelskej strany sú na jordánskej strane "divoké" vstupy do mora, kde sa dá kúpať. Výhodou je, že sú zadarmo a tam výhody končia. Na namočenie sa vám však stačí len niekoľko minút, vydržať viac vo vode, ktorej salinita je 33% sa asi ani nedá. Darmo - jedno z najslanších jazier na svete cítite na vlastnej koži, stačí aj drobná ranka na tele. Prírodná sprcha sprevádzkovaná domácimi a ide sa ďalej.

Poslednou pamiatkou, ktorú sme chceli navštíviť boli zrúcaniny križiackeho hradu Kerak. K nemu nás čakalo dlhé prudké stúpanie, keďže hladina Mŕtveho mora je 420 m pod úrovňou mora a hrad Kerak zase stojí vo výške 930 m n.m.

Zlé jazyky tvrdia, že hrad vznikol na podnet Zdeny Studenkovej, ale pravdou je, že to bol jeruzalemský kráľ Falko z Anjou v 12. storočí, ktorý sa o vznik hradu pričinil. Pre nás to bol zaujímavý mix arabskej, európskej a byzantskej architektúry so zaujímavou polohou a výhľadom, ktorý jednoznačne stál za návštevu. Ako sa aj tu ukázalo, hrady sú vždy vyhľadávanou atrakciou aj pre deti, teda aspoň tie naše.

Po hodinke jazdy sme už za tmy dorazili k nášmu poslednému (a najlepšiemu) ubytovaniu v blízkosti Ammánskeho letiska. Z Jordánska sme museli vynechať mesto Jerash (lebo nedá sa všetko) a samotný Ammán, ale to sme dobre urobili. Zhovorčivý majiteľ hotela mi porozprával aj o najväčšom probléme Jordánska - a tým je doprava v Ammáne. Cesta do centra mu trvá priemerne 4 hodiny (a ďalšie štyri naspäť), chýba tam akákoľvek verejná doprava a mesto sa vďaka utečencom neustále rozrastá. Boli sme radi, že sme to nemuseli absolvovať, a že sme spali len pár minút od letiska.

Po ceste späť sme ešte zažili štvorhodinové meškanie a nezdarené pristátie v Krakove, kde pre hmlu v ten večer pristálo zo všetkých plánovaných len jedno lietadlo. To naše. Na druhý pokus. :)